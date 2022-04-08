Общественная инициатива Евромайдан SOS разыскивает волонтеров для документирования российских военных преступлений

Евромайдан SOS открыл направление документирования, чтобы доносить правду о военных преступлениях мира прямо сейчас и содействовать международному правосудию в наказании военных преступников.



Для этого нам нужны волонтеры, которые будут записывать показания людей, ставших жертвами российской агрессии.

Чтобы стать документатором, вам не нужно иметь специальное образование - активисты организации проведут детальный инструктаж и научат, как правильно собирать показания.

Запись показаний возможно проводить также и в онлайн формате , поэтому вы можете присоединиться к группе волонтеров, даже если сейчас находитесь за пределами Украины.

Если вы готовы присоединиться к команде волонтеров, обратитесь на страницу Евромайдан SOS в Facebook.



