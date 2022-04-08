Общественная инициатива Евромайдан SOS разыскивает волонтеров для документирования российских военных преступлений
Путин заявляет, что Россия атакует только по военным объектам. Но на самом деле российская армия разрушает школы, больницы, жилые дома, убивает детей и гражданских, насилует женщин
Евромайдан SOS открыл направление документирования, чтобы доносить правду о военных преступлениях мира прямо сейчас и содействовать международному правосудию в наказании военных преступников.
Для этого нам нужны волонтеры, которые будут записывать показания людей, ставших жертвами российской агрессии.
Чтобы стать документатором, вам не нужно иметь специальное образование - активисты организации проведут детальный инструктаж и научат, как правильно собирать показания.
Запись показаний возможно проводить также и в онлайн формате , поэтому вы можете присоединиться к группе волонтеров, даже если сейчас находитесь за пределами Украины.
Если вы готовы присоединиться к команде волонтеров, обратитесь на страницу Евромайдан SOS в Facebook.
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