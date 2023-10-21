Общественная деятельница Федорив объяснила угрозу новых законопроектов по контролю высшего органа судебной власти Украины

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Что действительно хотят сделать с Большой палатой Верховного Суда? Хотят, чтобы там был не 21 судья, а 14, и чтобы судей можно было отозвать. Однако ситуация выглядит так, что если из Большой Палаты (БП) судью отзовут в Кассационный суд, то он остается в судебной системе. А если судья недобропорядочен, то нам его не надо возвращать в судебную систему, он должен выйти и нести ответственность. Если судья хороший, то зачем же его отзывать из ОП? И тут есть следующая угроза – уменьшение количества судей ОП, как предлагают законодатели, а еще и появляется инструмент – отзыв, то есть теперь нужно будет 8 голосов в ОП, чтобы было решение Если есть влияние на 5-6 судей, а двоих можно отозвать и заменить, то это дает инструменты, чтобы каким-то образом повлиять на окончательное решение", - объяснила общественная деятельница.

По ее словам, законодатели пошли дальше и глава профильного комитета Денис Маслов подал свой законопроект. В этом законопроекте говорится, что если кого-то поймали как Князева, то все судьи подлежат мониторингу и могут пойти на детектор лжи. Это очередной популизм, и все мы помним, как в 2019 году применялся детектор лжи представителями "Слуги Народа", то есть был хайпом, который ничем результативным не завершился .

"Теперь представьте, какое влияние можно оказывать на судей, если им говорят, что их могут отозвать или сейчас к ним применят детектор лжи, при том, что судья ни в чем не виноват. Как нормально выполняющий свою работу судья может независимо работать в этих условиях? И тут есть реальные угрозы независимости суда, потому что может быть давление на суд и судью. А если у нас не будет независимой ветви власти, то тогда к нам не придут инвесторы и не начнется нормальное восстановление. Поскольку все будут понимать, что у нас нет судов, все решается сугубо политически и с коррупционной точки зрения", - резюмировала Ирина Федоров.

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