Общее авиапространство, евроинтеграция, угроза со стороны РФ: Зеленский встретился с президентами Евросовета и Литвы

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.



Президенты обсуждали важность фиксации европейской перспективы Украины и дальнейшей поддержки этой цели со стороны ЕС и государств - членов ЕС. Зеленский высоко оценил тот факт, что Литва стала первой страной Евросоюза, которая заключила с Украиной соответствующую двустороннюю декларацию.



Также говорили о безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской границы.



Зеленский выразил благодарность Литве и руководству ЕС за четкую позицию относительно неприемлемости возобновления диалога ЕС - РФ на высшем уровне в условиях продолжения агрессии России против Украины.



Президент Украины проинформировал собеседников о ходе подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 в Киеве.



Лидеры обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23-му саммита Украина - ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.



Зеленский также поблагодарил за принятие Советом ЕС проекту Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС и выразил надежду, что настоящее Соглашение будет подписано и начнет применяться в ближайшее время.



Отдельное внимание собеседники уделили инициативе "Ассоциированное трио", которую начали Украина, Грузия и Молдова. Зеленский поблагодарил Шарлю Мишелю за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили соглашения об ассоциации.



Глава Украинского государства и Президент Европейского совета согласовали график дальнейших контактов до конца текущего года.

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