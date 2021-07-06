Общее авиапространство, евроинтеграция, угроза со стороны РФ: Зеленский встретился с президентами Евросовета и Литвы
В рамках рабочего визита в Литву Президент Украины Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
Президенты обсуждали важность фиксации европейской перспективы Украины и дальнейшей поддержки этой цели со стороны ЕС и государств - членов ЕС. Зеленский высоко оценил тот факт, что Литва стала первой страной Евросоюза, которая заключила с Украиной соответствующую двустороннюю декларацию.
Также говорили о безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской границы.
Зеленский выразил благодарность Литве и руководству ЕС за четкую позицию относительно неприемлемости возобновления диалога ЕС - РФ на высшем уровне в условиях продолжения агрессии России против Украины.
Президент Украины проинформировал собеседников о ходе подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 в Киеве.
Лидеры обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23-му саммита Украина - ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.
Зеленский также поблагодарил за принятие Советом ЕС проекту Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС и выразил надежду, что настоящее Соглашение будет подписано и начнет применяться в ближайшее время.
Отдельное внимание собеседники уделили инициативе "Ассоциированное трио", которую начали Украина, Грузия и Молдова. Зеленский поблагодарил Шарлю Мишелю за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили соглашения об ассоциации.
Глава Украинского государства и Президент Европейского совета согласовали график дальнейших контактов до конца текущего года.
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