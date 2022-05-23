Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин после виртуальной встречи в рамках Контактной группы Украины (Рамштайн-2).

Отвечая на вопрос корреспондента CNN о том, на какие "кнопки" будет нажимать Путин – продовольствия, энергии или миграции, – глава Пентагона сказал, что российский лидер "с самого начала войны использовал ряд разных рычагов".

"Мы видели, как они действительно продвигались очень медленно и безуспешно на поле боя. И можно было бы ожидать, что он будет стремиться использовать другие рычаги власти или другие инструменты власти, и он делает это. Но его стратегия совершенно неизвестна", - заявил глава Пентагон.

Глава комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил 23 мая, что США увеличили до 102 тыс. количество своих военнослужащих в Европе с начала военной агрессии России против Украины.

23 мая министр обороны США рассказал о помощи Украине после встречи в Рамштайне.

Военные Новой Зеландии будут обучать бойцов ВСУ пользоваться гаубицами L119.

США намерены направить в Украину "морских котиков" для защиты своего посольства в Киеве.

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