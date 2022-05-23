Общая стратегия Путина в отношении Украины неизвестна – глава Пентагона.
В начале войны Путин рассчитывал использовать преобладающую силу, скорость и мощь, чтобы очень быстро захватить Киев и сместить правительство, но потерпел неудачу
Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин после виртуальной встречи в рамках Контактной группы Украины (Рамштайн-2).
Отвечая на вопрос корреспондента CNN о том, на какие "кнопки" будет нажимать Путин – продовольствия, энергии или миграции, – глава Пентагона сказал, что российский лидер "с самого начала войны использовал ряд разных рычагов".
"Мы видели, как они действительно продвигались очень медленно и безуспешно на поле боя. И можно было бы ожидать, что он будет стремиться использовать другие рычаги власти или другие инструменты власти, и он делает это. Но его стратегия совершенно неизвестна", - заявил глава Пентагон.
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