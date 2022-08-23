Общая стоимость помощи Украине от США до конца 2022 года составит $12 млрд, - Волкер

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Как известно, США уже передала Украине примерно $10 млрд в рамках военной помощи, а в конце этого года общая стоимость помощи от США составит $12 млрд. Скорость поставки военной помощи увеличивается и мы видим положительную динамику, ведь сверхсовременные системы, такие как HIMARS и NASAMS, находятся уже на территории Украины, а некоторые прибудут в ближайшем будущем", - отметил дипломат.



Курт Волкер добавил, что результаты событий на поле боя свидетельствуют о том, что дальше ситуация будет только лучше.

15 июля США одобрили помощь Украине в $1 млрд, заложенную в оборонный бюджет на 2023 год

26 июля Министерство обороны США объявило, что в новый пакет помощи Украины вошли четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost.

1 августа администрация президента США Джо Байдена одобрила новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму 550 миллионов долларов.

8 августа агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении правительству Украины дополнительных $4,5 млрд через механизм Всемирного банка.

19 августа в США сообщили, что дадут Украине еще $775 млн военной помощи. В пакет войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.