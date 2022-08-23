Общая стоимость помощи Украине от США до конца 2022 года составит $12 млрд, - Волкер
Курт Волкер, американский дипломат и специальный представитель Госдепартамента США по Украине 2017-2019 гг., отметил, что скорость поставки военной помощи Украине увеличивается, о чем свидетельствует положительная динамика на поле боя
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Как известно, США уже передала Украине примерно $10 млрд в рамках военной помощи, а в конце этого года общая стоимость помощи от США составит $12 млрд. Скорость поставки военной помощи увеличивается и мы видим положительную динамику, ведь сверхсовременные системы, такие как HIMARS и NASAMS, находятся уже на территории Украины, а некоторые прибудут в ближайшем будущем", - отметил дипломат.
Курт Волкер добавил, что результаты событий на поле боя свидетельствуют о том, что дальше ситуация будет только лучше.
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