Общая мощность выпущенных по Мариуполю снарядов больше, чем сброшенной на Хиросиму атомной бомбы, – мэр

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Агрессор более 2 месяцев непрерывно обстреливал Мариуполь из гаубиц, ракетных комплексов, танков, кораблей и авиации. По информации горсовета, есть возможность использования также противобункерных авиабомб ФАБ-1000 и ФАБ-3000.

"Оккупанты пугают мир оружием массового поражения, но фактически в Мариуполе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения. Российская армия совершила преступление против человечества, – говорит городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. – Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой. Мы оцениваем количество жертв минимально в 20 тысяч человек. Но фиксация все новых братских могил говорит, что эта оценка не окончательная".

Россияне скрывают количество жертв в Мариупольском драмтеатре, – мэр города.

По информации британской разведки, защитники Азовстали сорвали планы РФ быстро взять Мариуполь и заставили забрасывать в город дополнительные силы.

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