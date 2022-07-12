Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я считаю, что объявление общей мобилизации в Российской Федерации маловероятно. Поскольку российское общество, несмотря на пассивную поддержку власти, идти умирать в окопы не желает. Именно поэтому российская власть и прибегает к таким гибридным методам вербовки людей в армию после серьезных потерь в личном составе", - убежден Полозов.

Адвокат уверен, что объявление всеобщей мобилизации в России может создать проблемы для Кремля.

"Российские власти уже вербуют заключенных мужчин в армию, обещая им амнистию. Также вербуют мигрантов. Если Россия объявит всеобщую мобилизацию, то у Кремля могут возникнуть проблемы с нежеланием людей ехать в Украину. Поэтому градус недовольства может только расти, если такая мобилизация будет объявлена", – добавил он.

18 июня стало известно, что в Мариуполе кафиры планируют в ближайшее время "мобилизовать" осужденных.

10 июля украинская разведка сообщила в телеграме, что Россия планирует набрать 10 тыс. осужденных для войны против Украины на Донбассе в обмен на амнистию.

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