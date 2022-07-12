Общая мобилизация в России маловероятна. Россияне не пойдут умирать в окопы при Путине, - адвокат Полозов
Адвокат Николай Полозов считает, что российское общество может резко отреагировать на объявление всеобщей мобилизации в РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я считаю, что объявление общей мобилизации в Российской Федерации маловероятно. Поскольку российское общество, несмотря на пассивную поддержку власти, идти умирать в окопы не желает. Именно поэтому российская власть и прибегает к таким гибридным методам вербовки людей в армию после серьезных потерь в личном составе", - убежден Полозов.
Адвокат уверен, что объявление всеобщей мобилизации в России может создать проблемы для Кремля.
"Российские власти уже вербуют заключенных мужчин в армию, обещая им амнистию. Также вербуют мигрантов. Если Россия объявит всеобщую мобилизацию, то у Кремля могут возникнуть проблемы с нежеланием людей ехать в Украину. Поэтому градус недовольства может только расти, если такая мобилизация будет объявлена", – добавил он.
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