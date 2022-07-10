Общая мобилизация в РФ прекратит общественный договор, поэтому набирают резерв с силовиков, - Фейгин
В России пытаются привлечь к войне с Украиной широкий резерв силовиков
Об этом сказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Я думаю, что они все-таки будут избегать мобилизации, что прекратит предварительный договор с обществом. Будут избегать и продолжать пока использовать все имеющиеся резервы. Сейчас они уголовников привлекают - заменяют несостоявшееся время срока возможностью подписать контракт и отправиться в Украину. Другие способы есть – резервистов "напрягать" и так далее", - сказал он.
Фейгин рассказал об истории, которую ему рассказал адвокат из Хабаровска.
"Я, говорит, представляю здесь интересы группы омоновцев. Они отказались ехать. У меня есть это письмо - я проверил, действительно есть такой человек. Они, говорит, отказываются. Я, к сожалению, деталей рассказать не могу, потому что подписал о тайне следствия "Они подали в суд, на них что-то завели. Все равно закончится ничем, потому что дело добровольное. Но отсюда я делаю вывод, что напрягают и берут резервистов именно из силовых структур", - добавил политик.
По его словам, эти резервы обширны.
"У нас там в погонах росгвардии 400 тысяч, федеральная служба исполнения наказаний, различные омоны-полиции. Из них пытаются набирать так называемых добровольных контрактников. Там неохотно идут на это, понимаете? А зачем это мне? Это спецоперация, не война. Никто меня не обяжет, у меня договор, контракт", - подытожил Фейгин.
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