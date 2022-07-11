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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Общая мобилизация может разрушить Россию, – политолог Голобуцкий
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Общая мобилизация может разрушить Россию, – политолог Голобуцкий

11 июля, 2022 понедельник
13:22
война с Россией

Алексей Голобуцкий, политолог, считает, что если будет конкретная перспектива поражения РФ, то Путин действительно может пойти на мобилизацию, но по опыту российской истории это может закончиться плохо для России, и он, пожалуй, все-таки это понимает

Такое мнение он выразил в эфире Эспрессо.

"У россиян заканчивается высокоточное оружие и весь бывший советский хлам привозят в эти "ДНР" и "ЛНР", и эти " Точки-У ", которые якобы не использует российская армия, говорит о том, что у них серьезного уже ничего не остается. И они стоят перед реальным фактом, что без всеобщей мобилизации, которая может просто разрушить Россию, уже маловероятно продолжать войну и надеяться на победу. Поэтому верят, что Путин согласится на мобилизацию", - отметил политолог.

Алексей Голобуцкий отметил, что российские власти и Путин 20 лет демобилизовали российское население, убивали любую инициативу, а российских националистов начали уничтожать гораздо раньше российских либералов. Они боятся любую инициативу и свое население, потому что люди понимают и видят жалкое состояние российской армии, о которой рассказывает Путин как о лучшей в мире, и что это абсолютно коррумпированная страна, где министерство обороны занималось очковтирательством и воровало деньги.

"Поэтому Путину нужны переговоры, чтобы не переходить на другой этап, на котомый его могут заставить перейти обстоятельства. То есть если будет конкретная перспектива поражения, то он действительно может пойти на мобилизацию, которая по опыту российской истории может закончиться плохо для России и Путин, пожалуй, все-таки это понимает", - подытожил Голобуцкий.

  • 3 июля советник министра МВД Вадим Денисенко сообщил, что в России был подписан новый указ президента о подготовке к мобилизации
  • 10 июля украинская разведка сообщила, что Россия планирует набрать 10 тыс. осужденных для войны против Украины на Донбассе в обмен на амнистию.
  • Генерал-майор СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун подчеркнул, что Путин не сможет провести всеобщую мобилизацию в России без объявления войны против Украины

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Украина
Россия
мобилизация
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