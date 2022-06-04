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"Какая роль выпала Харькову, Киеву и Львову после начала полномасштабного вторжения России в Украину? Как чувствует войну каждый из этих городов? Как чувствуют ее писатели и журналисты и как видят свою задачу и свою ответственность сегодня?", - говорится в сообщении.

Среди участников разговора:

Сергей Жадан (Харьков) – писатель, общественный деятель, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма"

Татьяна Огаркова (Киев) – журналистка, литературовед

Архиепископ Игорь Исиченко (Харьков) – литературовед, общественный деятель

Остап Сливинский (Львов) – поэт, переводчик, вице-президент Украинского ПЕН

Виктория Амелина (Львов-Киев) – писательница

Владимир Ермоленко (Киев) – философ, писатель, журналист

Татьяна Терен (Харьков-Киев) – журналистка, исполнительная директор Украинского ПЕН

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