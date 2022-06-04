"Общая артерия": в Харькове состоится онлайн-дискуссия с участием авторов ПЕН-клуба
В Харькове состоится дискуссия "Общая артерия", которую можно будет просмотреть онлайн. Писатели будут говорить об ощущении войны в разных городах Украины, о личных задачах и вызовах
Просматривать дискуссию можно на Espresso.TV.
"Какая роль выпала Харькову, Киеву и Львову после начала полномасштабного вторжения России в Украину? Как чувствует войну каждый из этих городов? Как чувствуют ее писатели и журналисты и как видят свою задачу и свою ответственность сегодня?", - говорится в сообщении.
Среди участников разговора:
- Сергей Жадан (Харьков) – писатель, общественный деятель, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма"
- Татьяна Огаркова (Киев) – журналистка, литературовед
- Архиепископ Игорь Исиченко (Харьков) – литературовед, общественный деятель
- Остап Сливинский (Львов) – поэт, переводчик, вице-президент Украинского ПЕН
- Виктория Амелина (Львов-Киев) – писательница
- Владимир Ермоленко (Киев) – философ, писатель, журналист
- Татьяна Терен (Харьков-Киев) – журналистка, исполнительная директор Украинского ПЕН
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