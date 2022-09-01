Общался с ФСБ и сдавал позиции ВСУ: в Харьковской области разоблачили вражеского информатора
В Харьковской области задержали коллаборанта, который информировал ФСБ о перемещении и расположении подразделений ВСУ
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, житель Балаклейского района Харьковщины в июле 2022 года начал общаться с работником ФСБ, от которого получил задание собирать информацию о дислокации и перемещении ВСУ в Харькове и области.
Коллаборант собрал информацию о размещении блокпостов в Харьковском районе. В Харькове он прибыл в одну из воинских частей и обозначил на карте место ее расположения. Всю информацию мужчина передал ФСБ.
Правоохранители задержали злоумышленника во время выполнения очередного задания оккупантов. Колаборанту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
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