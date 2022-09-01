Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, житель Балаклейского района Харьковщины в июле 2022 года начал общаться с работником ФСБ, от которого получил задание собирать информацию о дислокации и перемещении ВСУ в Харькове и области.

Коллаборант собрал информацию о размещении блокпостов в Харьковском районе. В Харькове он прибыл в одну из воинских частей и обозначил на карте место ее расположения. Всю информацию мужчина передал ФСБ.

Правоохранители задержали злоумышленника во время выполнения очередного задания оккупантов. Колаборанту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Ранее сообщалось, что во Львове стражи порядка разоблачили пророссийского пропагандиста, который создал группу "Львовская народная республика" и продвигал российские нарративы.

Прокуратура объявила подозрение девяти судьям и прокурору из временно оккупированного Крыма, которые в 2014 году перешли на сторону оккупантов.