ОБСЕ заявила об "украинских пограничниках и таможенниках", которые якобы осмотрели российский "гумконвой" во время его отправления в ОРДЛО

Об этом сообщил сайт ОБСЕ.

В 6.23 утра наблюдатели зафиксировали въезд конвоя к КПП "Донецк". Они прошли таможню и были осмотрены пограничниками с РФ.

По сообщению ОБСЕ "три украинских пограничники и два сотрудника таможенной службы сопровождали росиських коллег. Они также провели внешний осмотр транспортных средств".



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С 12.25 до 12.35 "гумконвой" возвращался на территорию РФ



По сообщению ОБСЕ, "три украинских пограничники и два таможенники присутствовали при проверке".