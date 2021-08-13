ОБСЕ заявила об "украинских пограничниках и таможенниках", которые якобы осмотрели российский "гумконвой" во время его отправления в ОРДЛО
СММ ОБСЕ отчиталась о якобы присутствии украинских пограничников и таможенников во время провоз "гумконвоя" из России в ОРДЛО
Об этом сообщил сайт ОБСЕ.
В 6.23 утра наблюдатели зафиксировали въезд конвоя к КПП "Донецк". Они прошли таможню и были осмотрены пограничниками с РФ.
По сообщению ОБСЕ "три украинских пограничники и два сотрудника таможенной службы сопровождали росиських коллег. Они также провели внешний осмотр транспортных средств".
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С 12.25 до 12.35 "гумконвой" возвращался на территорию РФ
По сообщению ОБСЕ, "три украинских пограничники и два таможенники присутствовали при проверке".
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