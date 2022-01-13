ОБСЕ заявила о скоплении техники оккупантов на Донбассе: есть "Грады", минометы, танки и гаубицы

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Оккупанты разместили военную технику по линиям отвода, но вне выделенных местах хранения вооружения. Среди нее – 67 танков, 20 гаубиц, 6 противотанковых пушек и 3 миномета.

На полигоне вблизи н.п. Круглик оккупационные войска разместили 30 танков. Из них 14 единиц – это танки типа Т-64 и 10 танков Т-72Б – обнаружил беспилотник ОБСЕ. Еще 6 танков неустановленного типа в этом же районе обнаружил патруль ОБСЕ

Беспилотник ОБСЕ обнаружил три реактивных системы залпового огня "Град" оккупанты разместили на полигоне возле н.п. Мирное недалеко от Луганска.

На полигоне вблизи н. п. Мирное оккупанты разместили 8 самоходных гаубиц "Гвоздика" (122 мм), 12 буксируемых гаубиц "Лягушка" (122 мм), 6 противотанковых пушок "Рапира" (120 мм), 3 миномета "Саны" (120 мм) и (Т-64 – 29 ед., Т-72 – 8 Ед.).

В этом же районе ОБСЕ обнаружила 53 боевых бронированных машин.