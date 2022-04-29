ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине

Об этом сообщает официальный сайт ОБСЕ .



В заявлении представителей ОБСЕ отмечено, что оно пыталось найти способы для продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция РФ не оставляет другого варианта, как закрыть в Украине.



"Это нелегкое решение принять. Мы рассмотрели все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками для достижения возобновления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция РФ не оставляла нам другого выбора, кроме как принять меры для закрытия Миссии. Она сыграла решающую роль в предоставлении импульса. информации на местах, содействии прекращению огня и работе над ослаблением последствий конфликта для гражданского населения. Работа членов СММ (Специальной мониторинговой миссии) заслуживает нашей благодарности", - сказал действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау.