ОБСЕ зафиксировали скопление военной техники оккупантов на Донбассе: есть танки и минометы

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 8 февраля.

Так, наблюдатели зафиксировали вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей.

К нему относятся 16 гаубиц, 1 противотанковая пушка. Их оккупанты разместили на полигоне около н.п. Терновое и на аэродроме вблизи н. п. Победное.

По линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ заметили 23 танка неустановленного типа, 24 гаубицы и 4 буксируемые гаубицы/противотанковые пушки. Их оккупанты разместили на полигонах у н.п. Шимшиневка, Н. П. Мирное, Н. П. Круглик.

Еще 2 миномета и 2 танка (Т-72, Т-64) заметил беспилотник ОБСЕ на территории аэродрома вблизи н.п. Победоносное.

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