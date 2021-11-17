ОБСЕ зафиксировала в зоне ООС около тысячи нарушений "тишины" в течение суток

Об этом говорится в отчете ОБСЕ №269/2021 от 16 ноября.



В Донецкой области миссия ОБСЕ насчитала 268 нарушений режима прекращения огня, в том числе 43 взрыва (1 разрыв боеприпаса, 4 взрыва от исходного огня и 38 взрывов неопределенного происхождения).



Большинство нарушений произошло севернее Широкино и вблизи Каменки, подконтрольных украинскому правительству.



В Луганской области насчитано 678 нарушений "тишины". В частности, зафиксирован 381 взрыв (3 взрыва от исходного огня, 3 разрыва боеприпасов и 375 взрывов неопределенного происхождения).



Больше всего нарушений режима прекращения огня было зафиксировано к востоку, югу и западу от Золотого, подконтрольного украинским властям, а также к северу и западу от Кадиевки, подконтрольной оккупантам.

Напомним, 16 ноября кафиры в зоне ООС ранили украинского военного.

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