ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО российские реактивные системы залпового огня

Об этом сообщается в отчете №256/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 8 ноября 2021 года.

Отмечается, что вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.

БПЛА малого радиуса действия обнаружил на полигоне российских вооруженных формирований вблизи н. п. Терново (57 км восточнее Донецка) 13 реактивных систем залпового огня. А именно 11 единиц БМ-21 "Град" и 2 единицы – БМ-21 "Град-К".

Добавим, что такие "Грады" находятся на вооружении только ВС РФ.

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