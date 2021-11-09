ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО российские реактивные системы залпового огня
Миссия ОБСЕ зафиксировала в отдельных районах Донецкой и Луганской областей российские реактивные системы залпового огня "Град-К"
Об этом сообщается в отчете №256/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 8 ноября 2021 года.
Отмечается, что вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.
БПЛА малого радиуса действия обнаружил на полигоне российских вооруженных формирований вблизи н. п. Терново (57 км восточнее Донецка) 13 реактивных систем залпового огня. А именно 11 единиц БМ-21 "Град" и 2 единицы – БМ-21 "Град-К".
Добавим, что такие "Грады" находятся на вооружении только ВС РФ.
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