ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение в ОРДО, оккупанты мешают работе миссии

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В местах отвода вооружения зафиксировали 3 гаубицы Д-30 ("Жаба").

Вне выделенных мест хранения СММ зафиксировала 57 единиц вооружения на 2 полигонах в ОРДО.

Речь идет о 30 танках в поселке Терновое.

В районе Покровки беспилотники заметили 6 гаубиц типа "Жаба" и "Гвоздика".

Там же террористы разместили 3 пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), 15 танков (Т-64 - 4 единицы, Т-72 - 11 единиц) и 3 миномета.

Также 4 самоходных гаубицы были обнаружены в районе поселка Терновое.

На блокпосту "ДНР" в районе Казачьего 2 террориста не пропустили патруль ОБСЕ.



Еще один инцидент произошел на блокпосту оккупантов в районе Заиченко: вооруженный террорист не пропустил патруль миссии. Оккупанты заявили, что "продолжаются работы по разминированию".

На еще одном блокпосту формирований на окраине Крещатицкого 3 оккупанта не пропустили патруль. Причина отказа - аналогичная.

В Приморском 3 террористов не пропустили патруль в Набережное. Сослались на то же "разминирование".

ОБСЕ сообщает об обстреле своих беспилотников на Луганщине. В Трехизбенке наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия, а в Кадиевке 55 выстрелов.