ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение в ОРДО, оккупанты мешают работе миссии
Миссия ОБСЕ зафиксировала танки, гаубицы, минометы и пушки в оккупированной Донецкой области
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В местах отвода вооружения зафиксировали 3 гаубицы Д-30 ("Жаба").
Вне выделенных мест хранения СММ зафиксировала 57 единиц вооружения на 2 полигонах в ОРДО.
Речь идет о 30 танках в поселке Терновое.
В районе Покровки беспилотники заметили 6 гаубиц типа "Жаба" и "Гвоздика".
Там же террористы разместили 3 пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), 15 танков (Т-64 - 4 единицы, Т-72 - 11 единиц) и 3 миномета.
Также 4 самоходных гаубицы были обнаружены в районе поселка Терновое.
На блокпосту "ДНР" в районе Казачьего 2 террориста не пропустили патруль ОБСЕ.
Еще один инцидент произошел на блокпосту оккупантов в районе Заиченко: вооруженный террорист не пропустил патруль миссии. Оккупанты заявили, что "продолжаются работы по разминированию".
На еще одном блокпосту формирований на окраине Крещатицкого 3 оккупанта не пропустили патруль. Причина отказа - аналогичная.
В Приморском 3 террористов не пропустили патруль в Набережное. Сослались на то же "разминирование".
ОБСЕ сообщает об обстреле своих беспилотников на Луганщине. В Трехизбенке наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия, а в Кадиевке 55 выстрелов.
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