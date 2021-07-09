ОБСЕ зафиксировала троекратное увеличение нарушений "тишины" на Донбассе
В ОБСЕ заявили о троекратном увеличении количества нарушений режима тишины в зоне проведения ООС
Об этом заявил главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, передает пресс-служба ОБСЕ.
"Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучшается, а проблемы становятся все острее", - заявил он.
Чевик отметил, что нарушения режима прекращения огня, лишения, с которыми сталкиваются мирные граждане и ограничение свободы передвижения СММ стали более серьезными.
"Миссия отметила троекратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Боевые действия происходили в большем количестве мест вдоль линии соприкосновения, и наблюдается заметный рост использования более смертоносных и разрушительных видов оружия, а вместе с этим и больший ущерб гражданской инфраструктуре", - подчеркнул он.
Чевик заметил, что в период с 21 марта по 6 июня миссия зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения. Он добавил, что почти 75% этих потерь произошли из-за мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Представитель ОБСЕ заявил, что сторонам необходимо "срочно добиться прогресса в выполнении обязательств, связанных с противоминной деятельностью".
Главный наблюдатель СММ добавил, что свобода передвижения гражданских по-прежнему жестко ограничивается через линию соприкосновения, и призвал открыть все соответствующие блокпосты, в том числе новые в Золотом и Счастье.
Чевик призвал стороны вернуться к конструктивному подходу как на местах, так и в Рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
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