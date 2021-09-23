ОБСЕ зафиксировала на Донбассе почти 200 нарушений "тишины" за сутки

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировала 196 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 117 нарушений режима прекращения огня, в том числе восемь взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошла в районах вокруг Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и н. п. Софиевка (неподконтрольна правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 79 нарушений режима прекращения огня, в том числе 76 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошла в районах к западу от р. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска), юго-западнее н. п. Старый Айдар (подконтролен правительству, 20 км северо-западнее Луганска) и юго-западнее Станицы Луганской (подконтрольна правительству, 16 км северо-восточнее Луганска).

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