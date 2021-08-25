ОБСЕ выразила обеспокоенность из-за санкций против СМИ в Украине
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность из-за применения Украиной санкций в отношении СМИ
Об этом говорится на сайте ОБСЕ.
"Хотя Украина имеет законное право защищать свою национальную безопасность, власть должна найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ ", - заявила Рибейро.
Она подчеркнула, что свобода СМИ зависит от "здоровой, яркой и конкурентной среды", которое включает "голоса, которые предоставляют различные новости".
"Любые санкции в отношении СМИ должны подлежать тщательному контролю, что будет сопровождаться действенными процедурными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства", - отметила Рибейро.
- СНБО 20 августа принял решение о введении в отношении нескольких физических и юридических лиц санкций, по которым был запрещено доступ к сайту "Страна.ua" и российским изданиям "Ведомости" и "Московский комсомолец". Также СНБО решил применить санкции в отношении медиаменеджера Игоря Гужвы, который, как считается, контролирует сайт "Страна.ua", блогера Анатолия Шария и связанных с ними физических и юридических лиц.
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