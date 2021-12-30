ОБСЕ в Украине презентовала дорожную карту по организации психосоциальной помощи ветеранам

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.



"Наше сотрудничество с ОБСЕ является партнерским и стратегически важным. Совместно мы работаем над увеличением возможностей наших Защитников в получении соответствующих услуг, развития в общинах. Мы надеемся, что в следующем году это сотрудничество будет продолжено. У нас есть много амбициозных проектов, заслуживающих поддержку международных партнеров", - сказала министер по делам ветеранов Юлия Лапутина.



Во время встречи эксперт Координатора проектов ОБСЕ в Украине Виталий Климчук представил рекомендации местным органам власти по организации в общинах психосоциальной помощи ветеранам и членам их семей.



В пресс-службе отмечают, что все проекты, которые Минветеранов запланировало на 2021 год, удалось завершить. Основное направление, по которому работало ведомство с ОБСЕ - оснащение министерства онлайн-инструментами и возможностями для психосоциальной реабилитации и профессиональной адаптации ветеранов и членов их семей на национальном и местном уровнях. В частности, это система "е-Ветеран", а также создание электронного реестра сертифицированных поставщиков услуг психологической реабилитации.



Напомним, Юлия Лапутина сообщила, что до конца 2021 года в Украине может заработать Единый реестр ветеранов.