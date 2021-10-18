ОБСЕ призвала оккупантов разблокировать работу наблюдателей в ОРДО, Украина назвала действия РФ разрушением Минских соглашений

Об этом сообщает "Радио Свобода" .



Пресс-служба ОБСЕ в Вене в ответ на запрос "Радио Свобода" сообщила, что из-за блокады оккупантами места проживания наблюдателей в ОРДО миссия не смогла отправить ни одного патруля.



В то же время в ОБСЕ отметили, что наблюдатели в оккупированных районах Луганщины продолжают осуществлять мониторинг.



"Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается, в соответствии с мандатом миссии", - сообщили в ОБСЕ.



Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии для "Радио Свобода" назвал действия оккупантов разрушением Минских договоренностей и раздуванием вооруженного конфликта.



"Блокировка и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздувания вооруженного конфликта ... Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижение, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность", - говорится в комментарии.



Николенко напомнил, что в сентябре РФ закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", чтобы исключить наблюдения и скрыть перевозки оружия, боеприпасов и наемников на территорию Украины.



Представитель МИД также отметил, что решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.



В то же время представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш предположил, что работу миссии ОБСЕ в Донецке вскоре разблокируют.



"Их главная цель - нажать именно на ОБСЕ, ведь их команда в Украине летом изменилась. И нынешняя, на мой взгляд, более объективная, чем предыдущая. Это вызывает раздражение у Москвы, что весьма заметно на заседаниях Трехсторонней контактной группы. Поэтому они сейчас давят на ОБСЕ - это первое. А второе - таким образом представители ОРДЛО изображают свою якобы субъектность, чего-то там требуют от ОБСЕ и Киева, хотя следует понимать, что эти их требования не могут быть выполнены априори. Во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы было заявлено, что спецпредставитель ОБСЕ и послы, которые модерируют рабочие группы в ТКГ, намеревались посетить ОРДЛО. Конечно, Москва в таких визитах заинтересована. А нынешние действия сепаратистов ставят их под угрозу срыва. Поэтому не думаю, что этот цирк будет продолжаться долго", - сказал Гармаш.

Напомним, ранее оккупанты заблокировали работу наблюдателей СММ ОБСЕ в оккупированных Донецке и Горловке.

ОБСЕ приостановила мониторинг в ОРДО.