ОБСЕ призвала оккупантов разблокировать работу наблюдателей в ОРДО, Украина назвала действия РФ разрушением Минских соглашений
ОБСЕ призвала устранить любые препятствия для свободы передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии, работа которых на оккупированной Россией Донетчине сейчас заблокирована
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Пресс-служба ОБСЕ в Вене в ответ на запрос "Радио Свобода" сообщила, что из-за блокады оккупантами места проживания наблюдателей в ОРДО миссия не смогла отправить ни одного патруля.
В то же время в ОБСЕ отметили, что наблюдатели в оккупированных районах Луганщины продолжают осуществлять мониторинг.
"Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается, в соответствии с мандатом миссии", - сообщили в ОБСЕ.
Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии для "Радио Свобода" назвал действия оккупантов разрушением Минских договоренностей и раздуванием вооруженного конфликта.
"Блокировка и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздувания вооруженного конфликта ... Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижение, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность", - говорится в комментарии.
Николенко напомнил, что в сентябре РФ закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", чтобы исключить наблюдения и скрыть перевозки оружия, боеприпасов и наемников на территорию Украины.
Представитель МИД также отметил, что решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.
В то же время представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш предположил, что работу миссии ОБСЕ в Донецке вскоре разблокируют.
"Их главная цель - нажать именно на ОБСЕ, ведь их команда в Украине летом изменилась. И нынешняя, на мой взгляд, более объективная, чем предыдущая. Это вызывает раздражение у Москвы, что весьма заметно на заседаниях Трехсторонней контактной группы. Поэтому они сейчас давят на ОБСЕ - это первое. А второе - таким образом представители ОРДЛО изображают свою якобы субъектность, чего-то там требуют от ОБСЕ и Киева, хотя следует понимать, что эти их требования не могут быть выполнены априори. Во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы было заявлено, что спецпредставитель ОБСЕ и послы, которые модерируют рабочие группы в ТКГ, намеревались посетить ОРДЛО. Конечно, Москва в таких визитах заинтересована. А нынешние действия сепаратистов ставят их под угрозу срыва. Поэтому не думаю, что этот цирк будет продолжаться долго", - сказал Гармаш.
- Напомним, ранее оккупанты заблокировали работу наблюдателей СММ ОБСЕ в оккупированных Донецке и Горловке.
- ОБСЕ приостановила мониторинг в ОРДО.
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