ОБСЕ приостановила миссию мониторинга на Донбассе

Об этом сообщает Reuters.

По словам главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика организация приостановила миссию на Донбассе из соображений безопасности, поскольку уже несколько дней под гостиницей в Донецке, где проживают члены миссии, проходит "акция протеста".

"Из-за опасения за нашу безопасность, из правил и соображенияй безопасности мы приостановили наши операции", - сказал Чевик.

При этом он добавил, что пока наблюдатели не испытывают угрозы со стороны "протестующих".

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