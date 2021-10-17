ОБСЕ приостановила миссию мониторинга на Донбассе
ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за опасений за безопасность своих сотрудников
Об этом сообщает Reuters.
По словам главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика организация приостановила миссию на Донбассе из соображений безопасности, поскольку уже несколько дней под гостиницей в Донецке, где проживают члены миссии, проходит "акция протеста".
"Из-за опасения за нашу безопасность, из правил и соображенияй безопасности мы приостановили наши операции", - сказал Чевик.
При этом он добавил, что пока наблюдатели не испытывают угрозы со стороны "протестующих".
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