ОБСЕ отказалась назвать выборы в Турции честными и свободными
Международные наблюдатели от ОБСЕ не признали президентские выборы в Турции полностью честными и свободными. Имело место давление на электорат, в частности со стороны СМИ
Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
ОБСЕ подтверждает, что организация самих выборов отвечала демократическим правилам, и избиратели могли свободно выбирать кандидатов. Однако в предвыборной кампании использовались дискриминировавшие оппонентов выражения.
"Представители и сторонники Партии зеленых левых (YSP) и Народно-демократической партии (HDP) продолжали подвергаться запугиваниям и преследованиям. В некоторых случаях кампания была охарактеризована подстрекательской и дискриминационной лексикой, в том числе обвинительной риторикой в отношении беженцев из Сирии", - говорится в отчете.
Речь идет также о предвзятости государственных СМИ и ограничении свободы слова. Это, по мнению ОБСЕ, предпочло действующий президент Реджеп Эрдоган.
В некоторых случаях наблюдателям было отказано в доступе к избирательным участкам. В ходе подсчета было замечено несколько процедурных недостатков, главным образом из-за пропуска важных процедур сверки, что свидетельствует о необходимости усиленного обучения членов избирательной комиссии, говорится в отчете.
- 28 мая Эрдоган одержал победу на президентских выборах. За него проголосовали 52,1% избирателей.
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