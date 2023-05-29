ОБСЕ отказалась назвать выборы в Турции честными и свободными

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

ОБСЕ подтверждает, что организация самих выборов отвечала демократическим правилам, и избиратели могли свободно выбирать кандидатов. Однако в предвыборной кампании использовались дискриминировавшие оппонентов выражения.

"Представители и сторонники Партии зеленых левых (YSP) и Народно-демократической партии (HDP) продолжали подвергаться запугиваниям и преследованиям. В некоторых случаях кампания была охарактеризована подстрекательской и дискриминационной лексикой, в том числе обвинительной риторикой в отношении беженцев из Сирии", - говорится в отчете.

Речь идет также о предвзятости государственных СМИ и ограничении свободы слова. Это, по мнению ОБСЕ, предпочло действующий президент Реджеп Эрдоган.

В некоторых случаях наблюдателям было отказано в доступе к избирательным участкам. В ходе подсчета было замечено несколько процедурных недостатков, главным образом из-за пропуска важных процедур сверки, что свидетельствует о необходимости усиленного обучения членов избирательной комиссии, говорится в отчете.