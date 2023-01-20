ОБСЕ осудила использование Россией захваченных автомобилей наблюдателей и требует возвращения сотрудников и имущества
Россия должна немедленно вернуть захваченные автомобили ОБСЕ и членов миссии, поскольку использование их в войне против Украины неприемлемо
Об этом говорится в заявлении Европейского союза, оглашённом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, цитирует Укринформ .
В заявлении отметили, что уже 11 месяцев Россия "атакует не только на Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ". Напомним, что с апреля 2022 года РФ по сомнительным обвинениям незаконно удерживает трех работников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"В минувшие выходные мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на Восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины. Это - неприемлемо", - говорится в заявлении.
ЕС отметил, что РФ должна немедленно уволить всех задержанных работников ОБСЕ и вернуть присвоенное имущество законному владельцу.
Кроме того, в ОБСЕ призвали Россию немедленно предоставить исчерпывающие пояснения по поводу присвоения имущества организации и использования его на временно оккупированных территориях востока Украины в захватнической войне. Так постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш отметил, что РФ знает, что организация не разворачивала на Востоке Украины ни технику, ни персонал.
"Мы категорически осуждаем очевидную кражу и неправомерное использование автомобилей ОБСЕ, которые, по сообщениям, применяются Россией на Донбассе. ... РФ должна дать исчерпывающие объяснения", - сказал Буш.
Он также призвал Россию немедленно уволить сотрудников ОБСЕ и прекратить запугивание и угрозы в их сторону. Посол также подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину "всеми необходимыми для остановки российской агрессии ресурсами".
- 17 января стало известно, что террористическая группировка "ЛНР" украла автомобили миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и намерена передать их российским военным.
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