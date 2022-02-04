ОБСЕ обнаружила в зоне ООС новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы "Житель", "Красуха-2" и "Леер-3"
Наблюдатели ОБСЕ снова обнаружили в отдельных районах Донецкой области и Луганской области российские системы радиоэлектронной борьбы "Житель", "Красуха-2" и "Леер-3"
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ .
"Недельный отчет СММ также демонстрирует наличие российских современных систем радиоэлектронной борьбы. Например, сообщается о наличии "Жителя" с дальностью действия 15-30 км, а также "Красухи-2" и "Леера-3", которые способны покрывать расстояние более 100 км", - сообщил Евгений Цымбалюк.
Также он задал послу РФ в ОБСЕ три вопроса: "Сколько раз представитель России отказывался отвечать на вопрос о присутствии российской военной техники на оккупированных территориях? Когда Россия выведет военную технику с территории Украины? И когда Россия наконец-то прекратит свои незаконные поставки из-за неконтролируемой части границы?" ".
Представитель Украины добавил, что обстрелы, снайперский огонь и систематическое использование ударных БПЛА против украинских войск "не прекращаются, несмотря на очередную договоренность о возобновлении режима прекращения огня, достигнутую Трехсторонней контактной группой 22 декабря 2021 года".
- Напомним, ранее волонтеры InformNapalm обнаружили новейшие российские системы РЭБ в зоне ООС.
- Миссия ОБСЕ обнаружила в ОРДЛО российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель".
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