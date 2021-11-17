ОБСЕ обнаружила в ОРДО десятки танков за пределами согласованных мест хранения

Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 16 ноября.



"По линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 2 противотанковых управляемых ракетных комплекса на территории объекта в жилом

квартале в подконтрольном правительству районе Донецкой области, а также 30 танков и 1 гаубицу на полигоне у н. п. Покровка (неподконтрольный правительству, 36 км к востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.



Кроме того, в 3 км к западу от Безымянного (оккупированная Россией Донетчина) ОБСЕ обнаружила противотанковые мины на автодороге М14.



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