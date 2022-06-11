ОБСЕ не эвакуировала своих украинских работников после 24 февраля и прекратила с ними связь, - Politico
ОБСЕ провалила эвакуацию из Украины своих представителей после начала полномасштабной войны
Об этом пишет издание Politico .
Организация увезла иностранцев из страны, а с украинцами расторгла контракты.
Штат ОБСЕ составил 966 международных наблюдателей и местных сотрудников. Распоряжение об эвакуации было отдано вечером 24 февраля.
Как утверждают журналисты, в руках армии РФ оказались 43 автомобиля Toyota и Nissan, и ряд секретных данных.
В расследовании утверждается, что 478 украинских сотрудников не планировалось эвакуировать ОБСЕ. Им вроде бы предложили выезжать собственным транспортом, но без помощи на пересечение границы. Также организация ОБСЕ разорвала контракты со своими украинскими работниками.
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