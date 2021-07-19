ОБСЕ назначила нового представителя в Украине и ТКГ по Донбассу

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МИД Финляндии .



"Линде назначила посла Микко Киннунена специальным представителем главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе. Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа", - говорится в сообщении.



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Киннунен пока является политическим директором МИД Финляндии. В 2009-2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Кроме того, он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в постоянном представительстве Финляндии при ООН.

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