ОБСЕ насчитала почти 900 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки
Наблюдатели ОБСЕ сообщили о 889 нарушениях режима прекращения огня в Луганской и Донецкой области
Об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 23 сентября.
Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 745 нарушений режима прекращения огня, в частности 160 взрывов (4 разрыва боеприпасов, 1 взрыв в воздухе и 155 взрывов неопределенного происхождения).
Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня выявлены на востоке и юго-западе от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к северу от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка), в районах на севере и юго-западе от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также на юго-востоке от н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка).
Наблюдатели сообщают о нарушениях в районе Софиевки, которые были связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения ТКГ от 3 марта 2016 года о запрете учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.
Также в течение предыдущего отчетного периода миссия зафиксировала 117 нарушений режима прекращения огня (некоторые из которых были также зафиксированы в районе Софиевки).
В Луганской области ОБСЕ насчитала 144 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов. Из них 7 танковых выстрелов и 7 взрывов неопределенного происхождения.
Большинство нарушений было в районе села Иллирия и н.п. Круглик, неподконтрольных правительству.
В районе села Иллирия были слышны многочисленные очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, а также взрывы.
В н.п. Круглик наблюдатели слышали многочисленные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, взрывы и исходящий огонь из танков неопределенного типа, взрыв неопределенного происхождения.
"Нарушения на обоих направлениях, по оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой вне зоны безопасности", - сообщили в ОБСЕ.
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