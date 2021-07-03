ОБСЕ как инструмент для решения конфликта на Донбассе не работает, - Огрызко

Об этом он заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.

"Я проработал в ОБСЕ 5 лет и прекрасно разбираюсь во "внутренней кухне" этой организации. Мне кажется, что россияне прикрываются ОБСЕ. Взять к примеру, пункты пропуска на российско-украинской границе, на которых присутствовали наблюдатели от ОБСЕ. Там всего два таких пункта. На всех остальных пунктах наблюдателей ОБСЕ нет. И именно по этим остальнымпроходят эшелоны с оружием и российскими военными. То есть, ОБСЕ не справляется со своей функцией, которая на нее возложена", - пояснил Огрызко.



Огрызко также добавил, что и на двух пунктах пропуска Россия уменьшает мандат присутствии наблюдателей ОБСЕ. Огрызко уверен, что совсем скоро Кремль заявит о том, что наблюдатели ОБСЕ не нужны на российско-украинской границе, а ОБСЕ и с этим ничего не сможет поделать.



"Я вообще придерживаюсь мнения, возможно недостаточно приятного, но оно, мне кажется, наиболее близко к истине. ОБСЕ как инструмент решения войны на Донбассе, к сожалению, не работает. Поскольку Россия сейчас уменьшила срок, на который продлен мандат на двух пунктах пропуска. И все идет к тому, что россияне вообще откажутся от наблюдателей ОБСЕ. И ОБСЕ ничего с этим сделать не сможет, ведь, если один против, то решение не принимается", - добавил Огрызко.