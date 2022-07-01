ОБСЕ из-за позиции РФ прекращает проекты в Украине
Из-за позиции России ОБСЕ инициировала меры по закрытию Офиса координатора проектов в Украине
Об этом заявил глава ОБСЕ министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
"К сожалению, несмотря на преимущественную поддержку государств-участников продолжения важной работы, которую Координатор проектов выполнял в течение 23 лет, консенсус о продлении его мандата не был достигнут из-за позиции РФ", - пояснил РАУ.
По словам Рау, Польша в председательство в ОБСЕ будет прилагать все усилия, чтобы сохранить опыт и знания, приобретенные Координатором проектов в Украине, и обеспечить сотрудничество ОБСЕ с Украиной.
"Сегодня, когда страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и трудностями из-за войны, наша поддержка важна как никогда", - подчеркнул Рау.
Деятельность Офиса координатора проектов в Украине прекращается с 1 июля.
- Ранее Великобритания отказала в визах делегации РФ , планировавшей принять участие в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ прекратить полномочия России , подчеркнув, что в противном случае РФ разрушит организацию.
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