ОБСЕ эвакуирует из Украины всех членов миссии

Об этом пишет National Post .



ОБСЕ приступит к эвакуации наблюдателей миссии, как только это можно будет сделать безопасно. Такое решение было принято в связи с полномасштабным наступлением России на Украину.

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