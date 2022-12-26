Обрядовый хлеб Виннитчины признали нематериальным культурным наследием Украины
Традиционный обрядовый хлеб Винницкой области вошел в перечень нематериального культурного наследия Украины
Об этом информируют в Винницкой областной военной администрации.
"В каждом селе есть хозяйки, которые пекут хлеб, караваи. Но именно в Винницкой области сохранились уникальные традиции выпекания караваев, паляниц и других видов хлеба", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что приказом Министерства культуры и информационной политики №525 от 23 декабря 2022 года в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия вошел элемент "Традиционный обрядовый хлеб Винницкой области".
Начальник ОВА Сергей Борзов добавил: "Народный музей Хлеба тоже у нас - в селе Белополье Козятинского района. Там жива история украинского земледельческого рода, и где напоминают, что в молитве к Богу первая просьба: "Хлеб наш насущный, дай нам сегодня".
Напомним, что 1 июля на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия, нуждающийся в немедленной охране.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 25 апреля заявил, что российская армия сознательно целится в украинские памятники, потому что украинское культурное наследие является одной из главных целей Путина.
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- 30 ноября ЮНЕСКО включило багет в список нематериального наследия человечества как признанную эмблему повседневной жизни французов.
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