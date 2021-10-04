Обрушение соцсетей: состояние Цукерберга уменьшилось на $7 млрд за несколько часов, - Bloomberg
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял около $7 млрд в течение нескольких часов в результате падения стоимости акций, вызванного глобальным сбоем в работе соцсетей 4 октября
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, акции Facebook подешевели примерно на 5% после предыдущего удешевления почти на 15% с середины сентября.
Падение стоимости акций уменьшило состояние Цукерберга до $120,9 млрд: в рейтинге миллиардеров Bloomberg он опустился ниже Билла Гейтса - на 5-е место. По данным издания, с 13 сентября он потерял в общей сложности $19 млрд.
Ранее, 13 сентября, Wall Street Journal начала публикацию ряда историй, основанных на данных из внутренних документов компании, из которых следовало, что Facebook осведомлена о широком спектре проблем, связанных с ее продуктами. В частности речь шла о вреде Instagram психическому здоровью девочек-подростков и фейках, связанных со штурмом Капитолия 6 января сторонниками Дональда Трампа и теорий заговоров.
Эти публикации привлекли внимание правительственных чиновников. В компании заявили, что связанные с ее продуктами проблемы являются сложными и вызваны не только технологиями.
- Напомним, 4 октября в работе Facebook и Instagram, WhatsApp и ряда других ресурсов произошел глобальный сбой.
- Сотрудники Facebook не смогли попасть в офис, чтобы оценить масштаб сбоя, так как у них перестали работать пропуска.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.45
Покупка 26.45Продажа 26.67
-
EUR
Покупка 30.62Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное