Обрушение соцсетей: состояние Цукерберга уменьшилось на $7 млрд за несколько часов, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.



По данным издания, акции Facebook подешевели примерно на 5% после предыдущего удешевления почти на 15% с середины сентября.



Падение стоимости акций уменьшило состояние Цукерберга до $120,9 млрд: в рейтинге миллиардеров Bloomberg он опустился ниже Билла Гейтса - на 5-е место. По данным издания, с 13 сентября он потерял в общей сложности $19 млрд.



Ранее, 13 сентября, Wall Street Journal начала публикацию ряда историй, основанных на данных из внутренних документов компании, из которых следовало, что Facebook осведомлена о широком спектре проблем, связанных с ее продуктами. В частности речь шла о вреде Instagram психическому здоровью девочек-подростков и фейках, связанных со штурмом Капитолия 6 января сторонниками Дональда Трампа и теорий заговоров.



Эти публикации привлекли внимание правительственных чиновников. В компании заявили, что связанные с ее продуктами проблемы являются сложными и вызваны не только технологиями.

Напомним, 4 октября в работе Facebook и Instagram, WhatsApp и ряда других ресурсов произошел глобальный сбой.

Сотрудники Facebook не смогли попасть в офис, чтобы оценить масштаб сбоя, так как у них перестали работать пропуска.

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