Обрушение конструкций путепровода в Киеве: в КГГА, Киевавтодоре и у подрядчиков проводят обыски

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, УК "Киевавтодор" и рядом субъектов хозяйствования во время реконструкции путепровода по ул. Дегтяревской и ул. Довженко (ст.191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски проходят на основании определений суда. Их проводят по 8 адресам, в том числе в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, Киевавтодоре и подрядных организациях.

Фото: Киевская городская прокуратура

30 сентября в Киеве на улице Александра Довженко во время реконструкции Дегтяревского путепровода обрушились бетонные балки. Причины обрушения выясняются.

По факту обрушения конструкций возбуждено уголовное производство по ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).