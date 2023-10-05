Обрушение конструкций путепровода в Киеве: в КГГА, Киевавтодоре и у подрядчиков проводят обыски
Правоохранители в четверг, 5 октября, проводят обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, коммунальной корпорации "Киевавтодор" и у подрядчиков в рамках расследования обрушения мостовых балок во время реконструкции Дегтяревского путепровода
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, УК "Киевавтодор" и рядом субъектов хозяйствования во время реконструкции путепровода по ул. Дегтяревской и ул. Довженко (ст.191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обыски проходят на основании определений суда. Их проводят по 8 адресам, в том числе в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, Киевавтодоре и подрядных организациях.
Фото: Киевская городская прокуратураПо факту обрушения конструкций возбуждено уголовное производство по ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).
- 30 сентября в Киеве на улице Александра Довженко во время реконструкции Дегтяревского путепровода обрушились бетонные балки. Причины обрушения выясняются.
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