Обрушение 5-этажки в Батуми: названа причина, есть спасенные

Министерство внутренних дел страны начало расследование, передает Еспресо.TV.



Предварительная причина обвала - грубое нарушение правил проведения ремонтно-строительных работ в одной из частных квартир на первом этаже.



"Следствием установлено, что владелец одной из квартир на первом этаже жилого дома на улице 26 мая в Батуми З.Б. нанял для ремонта квартиры Х.С. и С. По настоянию хозяина квартиры в ней были проведены строительные и ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что 8 октября этого года привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома", - сообщает общественное вещение Грузии.



По состоянию на утро 9 октября 2021 года из-под завалов удалось спасти двух человек.



Поисково-спасательные работы, а также следственные и процессуальные действия продолжаются в интенсивном режиме, - отметили в МВД Грузии.



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