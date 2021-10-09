Обрушение 5-этажки в Батуми: названа причина, есть спасенные
В расположенном на Черноморском побережье Грузии курортном городе Батуми произошло обрушение части подъезда 5-этажного жилого дома на улице 26 мая
Министерство внутренних дел страны начало расследование, передает Еспресо.TV.
Предварительная причина обвала - грубое нарушение правил проведения ремонтно-строительных работ в одной из частных квартир на первом этаже.
"Следствием установлено, что владелец одной из квартир на первом этаже жилого дома на улице 26 мая в Батуми З.Б. нанял для ремонта квартиры Х.С. и С. По настоянию хозяина квартиры в ней были проведены строительные и ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что 8 октября этого года привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома", - сообщает общественное вещение Грузии.
По состоянию на утро 9 октября 2021 года из-под завалов удалось спасти двух человек.
Поисково-спасательные работы, а также следственные и процессуальные действия продолжаются в интенсивном режиме, - отметили в МВД Грузии.
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