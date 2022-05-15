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Обретение Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз неизбежно, - Кулеба

15 мая, 2022 воскресенье
16:12
Мир

Украина неизбежно станет членом ЕС, поэтому европейские политики должны задуматься над тем, чтобы помочь ей получить этот статус

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подытоживая свою работу в Германии.

По его словам, он сказал немецким чиновникам, что вступление Украины в ЕС неизбежно. Украина получит статус члена ЕС с помощью европейских политиков или без нее.

"Это все равно произойдет, это неизбежно. Однозначно Украина получит статус кандидата рано или поздно. Мы хотим, чтобы это произошло рано, своевременно, в конце июня на саммите Европейского Союза", - сказал Кулеба.

Также Дмитрий Кулеба передал, что страны G7 подтвердили готовность участвовать в восстановлении Украины.

  • Напомним, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина не примет какие-либо заменители вступления в Европейский Союз. По словам Руслана Стефанчука, поддержка вступления в ЕС украинцами превышает 90%. В то же время общее число поддерживающих вступление Украины в Европейский Союз среди граждан государств-членов составляет 66%.

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