Обретение Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз неизбежно, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подытоживая свою работу в Германии.

По его словам, он сказал немецким чиновникам, что вступление Украины в ЕС неизбежно. Украина получит статус члена ЕС с помощью европейских политиков или без нее.

"Это все равно произойдет, это неизбежно. Однозначно Украина получит статус кандидата рано или поздно. Мы хотим, чтобы это произошло рано, своевременно, в конце июня на саммите Европейского Союза", - сказал Кулеба.



Также Дмитрий Кулеба передал, что страны G7 подтвердили готовность участвовать в восстановлении Украины.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина не примет какие-либо заменители вступления в Европейский Союз. По словам Руслана Стефанчука, поддержка вступления в ЕС украинцами превышает 90%. В то же время общее число поддерживающих вступление Украины в Европейский Союз среди граждан государств-членов составляет 66%.

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