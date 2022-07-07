"Обречены ли российские танки?": BBC опубликовало выводы экспертов

Об этом пишет BBC.

Дэвид Вилли, куратор и преподаватель музея танков в Бовингтоне (Юго-Западная Англия), который может похвастаться крупнейшей в мире коллекцией танков, прокомментировал эту ситуацию.

"Мы наблюдаем, как основной боевой танк советской разработки Т72 раскручивает двигатели и с грохотом следует к пункту заправки перед репетицией демонстрации. По сути, это та же модель танка, которая перекатилась через границу в Украину в феврале и была уничтожена сотнями ловких групп хорошо обученных украинских. пехотинцев, владеющих беспилотниками, Javelin и легким противотанковым оружием следующего поколения (Nlaws)", - сказал он.

"Русские танки, о которых идет речь, как правило, использовались плохо, не поддерживались пехотой и не имели сильного унтер-офицера, такого как в армии США или Британской армии. Поэтому все они были легкой добычей обороняющихся украинских сил", - говорит генерал- лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес, недавно командовавший сухопутными войсками США в Европе.

Его взгляды разделяет бригадный генерал британской армии в отставке Бен Барри, ныне старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Международном институте стратегических исследований.

"Поражение российской атаки на Киев показывает, что происходит, когда танки неумело разворачиваются силами, которые не могут вести общевойсковую войну (совмещая танки с пехотой, артиллерией и авиацией) и имеют слабую материально-техническую базу".

Издание отмечает, что во время Карабахского конфликта 2020 танки Армении были уничтожены азербайджанскими беспилотниками турецкого производства. В Ливии эти же беспилотники TB2 Bayraktar нанесли серьезные потери силам генерала Хафтара, в Сирии правительственные танки также стали жертвами турецких беспилотников.

BBC пишет, что современные противотанковые управляемые ракеты, поставляемые Великобританией, США и другими странами, стали кардинальным фактором при наступлении российских колонн с севера Киева. Между тем, на втором этапе войны, на Донбассе, массовая русская артиллерия изменила ситуацию, используя разрушительную огневую мощь, чтобы медленно пробиваться вперед.

Россия, по оценкам, потеряла более 700 танков – некоторые уничтожены, некоторые брошены. Журналисты сообщают, что беспилотники и противотанковые ракеты преимущественно попадают ударив танк сверху по башне, где самая тонкая броня.

Издание объясняет, что существование танка может продлить система активной защиты (APS). Это способ отразить все, что атакует танк, прежде чем он ударит.



Израильские военные разработали систему активной защиты под названием Trophy. Она работает с помощью радара для отслеживания приближающейся угрозы — ракеты или беспилотника — затем вращающаяся пусковая установка испускает поток взрывных снарядов, нейтрализуя их. Trophy или его вид, скорее всего, станет стандартной частью многих новейших танков.





Генерал Ходжес отмечает, что всегда потребуется мобильное огневое оружие.

"Я был солдатом пехоты и никогда бы не хотел участвовать ни в одном бою на любой местности без защищенной мобильной огневой мощи", - говорит он.

Джастин Крамп, бывший командир танка британской армии, а ныне генеральный директор оборонной разведывательной фирмы Sibylline тоже с этим соглашается.

"Танки обладают огневой мощью, мобильностью и устойчивостью, которых просто нет у пехоты. Это гибкая платформа, которая может действовать днем и ночью, добираться до объекта и шокировать врага. Украина не восстанавливала бы свои танковые силы, если бы танки были не жизненно важно . Они попросили вдвое больше танков, чем в Великобритании".



Дэвид Вилли обучал британскую армию, а в последнее время посещал украинских солдат.

"Важный не самый лучший танк, а самый лучший экипаж. Самый дорогой комплект в мире не обязательно означает, что ты победишь. Вера в свое дело жизненно важна, и украинцы верят в свое дело", - говорит он.

1 июля Министерство обороны США подтвердило предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере $820 млн.

3 июля премьер Австралии Энтони Албаниз заявил , что общая сумма помощи, которую его страна предоставит Украине, составит 100 миллионов долларов.

5 июля Борис Джонсон сообщил о новых поставках вооружения для Украины.

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