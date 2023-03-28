Об этом рассказал известный украинский тренер Мирон Маркевич в специальной программе "Футбольный формат" на канале "Эспрессо.TV".

"Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут биться за каждый мяч. А тут даже по телевизору смотришь – они все вышли обречены. Никакой борьбы, одна карточка за игру, одна! Где такое в футболе есть Проиграйте, но чтобы все избитые ушли с поля.Это просто нереально на таком стадионе, против такой команды и при такой поддержке, какая у них была.На фронте масса болельщиков воюет, ультрас "Днепра", "Металлиста", я с ними на связи. Я знаю, что они все смотрели матч, несмотря ни на что", – рассказал Маркевич после стартового матча сборной Украины в квалификации Евро-2024, в котором она в Лондоне проиграла Англии со счетом 0:2.

Он также убежден, что так, как играла Украина с Англией, против команд такого уровня играть нельзя.

"С такой командой надо очень много бегать и не давать играть. С такими командами стоя ничего ты не сделаешь. Англичане даже не напрягались сильно, Я ждал совсем другого. При счете 0:2 где-то надо было характер обнаружить. Но если ни одного удара за игру – Трудно на что-то рассчитывать», – констатировал Маркевич.

Он также отметил, что нельзя было назначать на матч с Англией исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня.

"На игре должен быть главный тренер, а не исполняющий обязанности. Пусть будет Ротань, нет вопросов. Реброва уже ждут третий год. Приедет "мессия" и спасет украинский футбол. Пусть скажет: "Я летом точно принимаю сборную Украины!" . Пока я такого не слышал", – возмутился Маркевич.

"После этой игры, я бы запретил совмещать тренерские должности в сборной и клубе. Я когда-то совмещал, знаю, что это такое. Я через пол года сказал нет, две команды я тренировать не буду. Я остался в Металлисте, и Блохин готовил дальше команду К матчу.Кто бы что ни говорил, я не хочу быть тренером сборной Украины, 1,5 года назад это было актуально, сейчас нет.Я говорю, как болельщик.В Украине все ждали хорошей игры.Англия показала высший класс, а мы имели показать свои зубы", – добавил Маркевич.