Образовательный процесс в Киеве 24 ноября продолжится в смешанном формате, - Кличко
Мэр столицы заявил, что образовательный процесс в городе 24 ноября будет продолжен. Школы будут работать в смешанном формате, а садики в очном
Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко в телеграме.
"Столичные учебные заведения 24 ноября продолжат образовательный процесс. Школы будут работать в смешанном формате: школьники смогут продолжить обучение как офлайн, так и онлайн", - пишет мэр.
Детские садики будут работать в очном режиме, поэтому родители будут самостоятельно принимать решения по посещению.
Кличко напомнил об алгоритме действий на случай воздушной тревоги до начала обучения: "Руководство заведений будет оперативно информировать родителей в случае изменения режима работы".
Также мэр просит не игнорировать сигналы воздушной тревоги в столице и не пренебрегать правилами безопасности.
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