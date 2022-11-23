Образовательный процесс в Киеве 24 ноября продолжится в смешанном формате, - Кличко

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко в телеграме.

"Столичные учебные заведения 24 ноября продолжат образовательный процесс. Школы будут работать в смешанном формате: школьники смогут продолжить обучение как офлайн, так и онлайн", - пишет мэр.

Детские садики будут работать в очном режиме, поэтому родители будут самостоятельно принимать решения по посещению.

Кличко напомнил об алгоритме действий на случай воздушной тревоги до начала обучения: "Руководство заведений будет оперативно информировать родителей в случае изменения режима работы".

Также мэр просит не игнорировать сигналы воздушной тревоги в столице и не пренебрегать правилами безопасности.

23 ноября оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Водоснабжение приостановлено во всем городе.

А вечером синоптики прогнозируют в столице мокрый снег и ледяной дождь. Жителей Киева просят по возможности оставаться дома.

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