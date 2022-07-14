Образовательный омбудсмен рассказал, какими должны быть укрытия в школах
Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, какими должны быть укрытия в школах, чтобы начать очное обучение во время военного положения
Об этом он сообщает на официальном сайте.
Как объясняет омбудсмен, для укрытия могут быть использованы и подвалы. Их маркируют как самые простые укрытия. В таких местах должна обеспечиваться возможность непрерывного пребывания людей на протяжении не менее 48 часов. Также обязательным условием для школьных укрытий является наличие двух выходов.
Простейшие укрытия снабжаются:
- местами для сидения (лежания) – скамейками, стульями, кроватями и т.п.;
- емкостями с питьевой (из расчета 2 л в сутки на одного человека) и технической водой (при отсутствии централизованного водоснабжения);
- контейнерами для хранения пищевых продуктов;
- плотно закрывающимися выносными баками для нечистот (для неканализованных зданий и сооружений);
- резервным искусственным освещением (электрическими фонарями, свечами, керосиновыми лампами и т.п.);
- первичными средствами пожаротушения (в соответствии с установленными нормами для помещений соответствующего функционального назначения);
- средствами оказания медицинской помощи;
- средствами связи и оповещения (телефоном, радиоприемником);
- шанцевым инструментом (лопатами штыковыми и совковыми, ломами, топорами, пилами-ножовками по дереву, по металлу и т.п.).
- по возможности простейшие укрытия снабжаются дополнительным оборудованием, инструментами и инвентарем в соответствии с нормами, установленными для защитных сооружений.
"Для простейших укрытий не определены нормативы по площади укрытия на 1 человека. Детей до 11 лет следует размещать в укрытии отдельно от других возрастов. Если невозможно обеспечить помещение заранее подготовленными местами для сидения и лежания, необходимо рассчитывать способность с площади на 1 человека в 1 м2", – отмечает Горбачев.
Соответствие помещений минимальным требованиям безопасности будет определять специальная комиссия, которая и будет выдавать разрешение на его использование. В частности, и разрешение на начало очного обучения.
- Как сообщил министр образования и науки, с сентября в школах Польши будут учиться 400 тысяч украинских детей.
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