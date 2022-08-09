Об этом образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил в facebook .

По данным опроса, 61,6% родителей (15 533 респондента из 25 230) считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация безопасности позволяет это делать и есть соответственно обустроенные укрытия.

13,3% родителей (3358 из 25230) не знают, следует ли начинать очный образовательный процесс в таких условиях.

В общей сложности почти три четверти опрошенных не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно.

И только 25,1% (6 339 респондентов) родителей убеждены, что если учебное заведение находится на безопасной территории и в нем имеется соответственно обустроенное укрытие - обучение необходимо организовывать очно - в учебном заведении.

Горбачев отметил, что большинство родителей – 62,5% выбрали для своего ребенка дистанционную форму получения образования в новом учебном году. Только 13,8% от всех родителей выбрали очное обучение в учебном заведении.

В то же время еще 18,4% родителей сообщили, что пока не выбрали форму обучения, так как до 1 сентября ситуация с безопасностью может измениться, а 1,8% родителей не избрали, поскольку комиссия еще не предоставила вывода о состоянии укрытия в учебном заведении. 1% респондентов не выбрали форму обучения для ребенка, потому что родители решают, оставаться в Украине или ехать за границу. Не выбрали по другим причинам – 1,5%. 0,5% родителей выбрали индивидуальную форму обучения, 0,4% – семейную, экстернат – 0,1%.

30% родителей ответили, что выбрали для ребенка дистанционную форму обучения, потому что не считают подвал в учебном заведении надлежащим укрытием, которое сможет сохранить ребенку жизнь и здоровье, еще 11% опрошенных - потому что в заведении отсутствует какое-либо укрытие. 18% опрошенных отметили, что избрали дистанционное обучение, потому что учебное заведение, в котором учится ребенок, находится в зоне боевых действий или рядом с ним. А 1,5% избрали такую форму в связи с тем, что заведение находится на временно оккупированной территории.