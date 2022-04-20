Образовательный фронт: КПИ им. Игоря Сикорского – среди лучших инженерных университетов мира

Об этом сообщает пресс-служба КПИ им. Игоря Сикорского.



"Пока военные защищают наши границы на фронте, ученые одерживают победы в тылу. Киевская политехника вошла в четверку лучших украинских ЗВО престижного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2022 ", - говорится в сообщении.



Составителями рейтинга проанализированы учебные программы в общей сложности более 1300 вузов из 85 стран мира по разным специальностям в 2022 году.



"По базовым инженерным специальностям, которые обеспечивают высокотехнологичное развитие экономики страны и определяют уровень ее обороноспособности КПИ им. Игоря Сикорского традиционно входит в 500 лучших университетов мира", - отметили в пресс-службе заведения.



В частности:

По специальности "Computer Science and Information Systems" университет за последний год поднялся на 100 позиций в рейтинге QS и входит в группу университетов, занимающих 401-450 места.

По специальности "Electrical Engineering & Electronic" прогресс КПИ за последний год составил 50 мест в рейтинговой таблице, что обеспечило его вхождение в группу 401-450 место.

По специальности "Engineering and Technology" университет также входит в группу 401-450 место.

По специальности "Engineering - Mechanical" его позиция находится в группе 501-520 место.

"Формируя рейтинг, аналитики учитывали академическую репутацию, репутацию среди работодателей, количество цитирований на одну публикацию и организационный индекс Гирша. Благодаря высокой академической репутации КПИ им. Игоря Сикорского активизировалось международное сотрудничество ученых университета по программе НАТО "Наука ради Мира", программам Горизонт Европа", ERASMUS+ KA2 и др. Готовя инженеров мирового класса, КПИ им. Игоря Сикорского способствует повышению обороноспособности государства, развитию высокотехнологичной экономики страны и повышению ее авторитета в мире", - подытожили в пресс-службе КПИ.

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