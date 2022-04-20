Образовательный фронт: КПИ им. Игоря Сикорского – среди лучших инженерных университетов мира
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" вошел в четверку лучших украинских заведений высшего образования престижного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2022
Об этом сообщает пресс-служба КПИ им. Игоря Сикорского.
"Пока военные защищают наши границы на фронте, ученые одерживают победы в тылу. Киевская политехника вошла в четверку лучших украинских ЗВО престижного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2022 ", - говорится в сообщении.
Составителями рейтинга проанализированы учебные программы в общей сложности более 1300 вузов из 85 стран мира по разным специальностям в 2022 году.
"По базовым инженерным специальностям, которые обеспечивают высокотехнологичное развитие экономики страны и определяют уровень ее обороноспособности КПИ им. Игоря Сикорского традиционно входит в 500 лучших университетов мира", - отметили в пресс-службе заведения.
В частности:
- По специальности "Computer Science and Information Systems" университет за последний год поднялся на 100 позиций в рейтинге QS и входит в группу университетов, занимающих 401-450 места.
- По специальности "Electrical Engineering & Electronic" прогресс КПИ за последний год составил 50 мест в рейтинговой таблице, что обеспечило его вхождение в группу 401-450 место.
- По специальности "Engineering and Technology" университет также входит в группу 401-450 место.
- По специальности "Engineering - Mechanical" его позиция находится в группе 501-520 место.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное