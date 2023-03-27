Наши современники выросли на мифе, что греко-католические священники в Галиции были темными и необразованными в 19 веке, то есть при Австрии. Покойница после раздела Польши освободила сельское духовенство от крепостного права и открыла ему путь к образованию. К тому же приходские священники посылали своих сыновей во двор львовского епископа, где за полгода их обучали и рукополагали. Но сын отца Андрея Мудрака Петр, родившийся в 1795 году, пошел в Самборскую гимназию, затем во Львовский университет на теологию, дальше полгода пробыл в Перемышле, где его рукоположили на священника. Вовремя, потому что отец умер и ему пришлось брать на себя ответственность за двух младших братьев. Один не доучился, потому что заболел, а другой получил такое же образование и стал священником. Отец Петр был священником более тридцати лет в моем Уроже и наконец проиграл битву против местного дидыча и родной консистории, потому что всегда был на стороне крестьян и вообще имел мятежный нрав.

Начиная с 1820 года, в селах открывают первые школы, где преподают профессионалы – учителя с соответствующей подготовкой. Отмена барщины позволила детям зажиточных крестьян учиться в гимназиях, семинариях и университетах. Огромное влияние на мировоззрение галицкой интеллигенции оказал журнал "Зоря Галицька", который выходил во Львове с 1848 по 1857 год, пока его не съели москвофилы.

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Рядовой галицкий приходской священник первой половины 19 в. знал латынь (совершенно прилично), немецкий (ибо это был язык документов), польский (ибо это был язык общения элиты), русинский, то есть украинский (не слишком хорошо из-за неустановленного правописания, но ситуация улучшалась с каждым годом). Немного знал древнегреческий, древнееврейский и французский (из гимназии). Труднее всего было сдать матуру в гимназии, где вместе учились украинцы, поляки, евреи и немцы, и часто возникали межэтнические конфликты, на самом деле между колонизаторами и автохтонами. Автохтонам велось хуже всего, Гимназист знал всемирную историю, географию, математику, мировую литературу, и с таким багажом шел в духовную семинарию. В 26-27 лет он женился, если удавалось, и после рукоположения попадал в мир невежества и тьмы. Как сын священника, он уже знал, что его ждет встреча с дидычем, как правило из спольщенной русской шляхты, иногда без образования, который должен был утвердить его назначение на приход, что ему придется угождать декану и консистории, и светской власти, и даже своим приходам, которых традиционно спаивали власти и местный феодал, заставляя покупать водку. Ни Гомер, ни Платон, ни Святой Августин ему уже не понадобятся. Но выбор у него был: либо быть на стороне прихожан, русинов, либо на стороне местных властей. Либо деградировать, погрузившись в беспросветную обыденность, либо заботиться о своем стаде и собственной душе. Такой же выбор предстает и сейчас перед каждым выпускником университета или духовной семинарии. Коррупция и бюрократия — это два коня Апокалипсиса, бьющих копытами над украинской душой.

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Как сын священника, он уже знал, что его ждет встреча с дидычем, как правило из спольщенной русской шляхты, иногда без образования, который должен был утвердить его назначения на приход, что ему придется угождать декану и консистории, и светской власти, и даже своим приходам , которых традиционно спаивали власти и местный феодал, заставляя покупать водку. Ни Гомер, ни Платон, ни Святой Августин ему уже не понадобятся.

Отец Дуткевич из села Рассильная Богородчанского уезда написал 4 тома дневников, начиная с 1839 года и заканчивая 1851. Писал на латыни, польском, немецком и украинском. Антон Крушельницкий, исследовавший рукописи того священника, дал ему такую характеристику: "Что касается самого характера о. Дуткевича, то есть в нем обычный тип сельского русинского священника, занятого прежде всего своим приходом и доходами с него, притом великого "аристократа", врага всякой самостоятельной деятельности крестьян, загорелого австрийского патриота, хотя это не стоит ему на препятствии выдавать горячие речи в честь русского царя и его армии. Словом, се верное дитя догдашнего нашего общества, воспитанное на "Зорі Галицькій", "Галичо-рускім Вістнику" и на немецких правительственных журналах, которые он либо сам выписывал, либо получал от власти". Критикуя русинов за готовность поверить каждому проходимцу, о. Дуткевич сам стал жертвой проходимцев и одним из тех, кто притащил в Галицию москвофильство, которое оказалось троянским конем в рассветной тьме национального возрождения. И таких, как он, было много. Сейчас их бы назвали "полезными идиотами". Они пренебрегают собственным народом, национальной культурой и мечтают либо вернуться в лоно "великой русской культуры", либо преуспеть на Западе, не по идейным соображениям, а потому, что это хорошо оплачивается.

Критикуя русинов за готовность поверить каждому проходимцу, о. Дуткевич сам стал жертвой проходимцев и одним из тех, кто притащил в Галицию москвофильство, которое оказалось троянским конем в рассветной тьме национального возрождения. И таких, как он, было много. Сейчас их назвали бы "полезными идиотами"

Когда-то очень давно, за советов, у меня была беседа со своим однокурсником-поэтом. После универа его послали преподавать украинский язык петеушникам на Донбассе, а я оказалась в вымирающей полесской деревне. Поэтому я хорошо знаю, что бывает, когда разбрасываются ценными кадрами с достаточно качественным универсальным образованием, но без педагогической подготовки, посылая их в глухие уголки, где они либо деградируют, либо убегут через три года, отработав "барщину".

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Важно, чтобы образование в государстве от начального к высшему было национальным по содержанию, а не только по форме. Не стоит надеяться, что культурное растение самостоятельно победит сорняк, как это было все тридцать лет Независимости

Нынешние выпускники даже не знают, что когда после окончания вузов принудительно посылали работать по назначению и ты не смел протестовать. Наилучшие места получали дети партийной номенклатуры и московиты. Так вот, мой сокурсник сказал тогда, что у нас, как у творческих людей, один выход: прославить Украину можно только став известным на Западе. Тогда мы что-нибудь изменим. К счастью, этого не случилось ни с ним, ни со мной. Мы остались сердцем и телом с Украиной, потому что на каком-то этапе почувствовали, что чужак разрушит нас как личностей.

Поэтому так важно, чтобы образование в государстве от начального до высшего было национальным по содержанию, а не только по форме. Не стоит надеяться, что культурное растение самостоятельно победит сорняк, как это было все тридцать лет Независимости. Не победило и не победит, если государство не станет в защиту украинского образования и культуры, объявив их развитие приоритетным для нации, чья "элита" кичится купленными дипломами, оплаченными диссертациями и всевозможными погремушками в виде купленных или выпрошенных наград. Именно поэтому нашу войну выиграют не приходские священники и сельские учителя, а люди со здравым смыслом, свободные, самодостаточные, готовые всю жизнь учиться и делиться знаниями с теми, кто способен их принять.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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