Образ жертвы, искажения истории, теории заговора: Госдеп США назвал ТОП-5 нарративов пропаганды РФ
Госдепартамент США опубликовал основные дезинформационные тезисы, которые использует Россия для поддержки политических целей
Об этом сообщает Госдеп США .
"Российские военные и разведывательные структуры занимаются этой деятельностью в российской экосистеме дезинформации и пропаганды, включая злонамеренные операции в социальных сетях, использование открытых и скрытых онлайнпроксимедиа, введение дезинформации в телевизионные и радиопрограммы, проведение конференций. Повлиять на присутствующих, чтобы они , а не Россия, виновата в повышении напряженности в регионе, а также в использовании киберопераций для порчи СМИ и проведения операций взлома и увольнения", - пояснили в публикации.
Тема №1 – "Россия – невинная жертва". Правительство РФ изображают Россию в качестве жертвы, а ее агрессию - как вынужденную реакцию на действия США или их партнеров.
"Чтобы усилить эти претензии, Россия использует свой любимый ярлык, чтобы попытаться нанести ответный удар: "русофобия". После вторжения в Украину в 2014 году РФ и подконтрольные правительству дезинформационные СМИ стали обвинять всех, кто ставил под сомнение действия России, что они являются ксенофобскими русофобами", - объяснили в заявлении.
Госдеп продемонстрировал диаграмму, согласно которой русофобию в МИД РФ и провластных СМИ начали обсуждать после вторжения России в Украину.
Тема №2 – "Исторический ревизионизм". Когда история отличается от целей власти РФ, в стране отрицают или искажают исторические события, чтобы показать Россию в лучшем свете.
Например, пакт о ненападении 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, который помог развернуть Вторую мировую войну, является политически неудобным для режима Владимира Путина. В 2020 году российский президент обнародовал искривленную версию начала Второй мировой войны, которая умаляет роль СССР и переводит вину на другие страны. Тех, кто не согласен с искаженной историей, в РФ называют нацистами или их поклонниками. Кремль также искажает факты о государственности Украины, ГУЛАГе, Голодоморе и поведении НАТО во время распада СССР.
Тема №3 - "Крах западной цивилизации неизбежен". В России распространяют фейки о разрушении западной цивилизации, ее уходе от "традиционных ценностей", потому что Запад стремится к безопасности ЛГБТКИ+ людей, женского равенства и мультикультурализма. Владимир Путин врал, что на Западе понятия "мать" и "отец" практически заменили на "отец 1 и 2". А глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что учащихся учат, что Иисус был бисексуалом.
Тема №4 – "Популярные движения – это "цветные революции" при поддержке США". Как отмечают в Госдепе, Кремль не может согласиться с тем, что все люди должны иметь право на свободу выражения взглядов и что правительство должно быть ответственным перед своим народом. Россия обвинила США в подготовке "цветных революций" в Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Молдове, Украине, а также на Ближнем Востоке и в Африке.
"Если народное движение является продемократическим и реформаторским и считается не отвечающим геополитическим интересам России, Кремль будет критиковать его легитимность и утверждать, что за этим тайно стоят США", - рассказали в Госдепе.
Тема №5 - "Реальность такова, какой ее хочет видеть Кремль". Россия создает ложные реалии и вносит неразбериху в информационную среду, когда правда не на ее стороне. Российские чиновники пытаются снять вину с правительства, даже если некоторые из нарративов противоречат друг другу. Однако впоследствии представление нескольких противоречивых нарративов само по себе может стать методом, предназначенным для создания неразберихи и препятствования поиску правды.
Другие элементы российской дезинформационной и пропагандистской экосистемы, такие как злоупотребление финансируемыми государством источниками дезинформации или социальными сетями, помогают продвигать многочисленные ложные нарративы. Так, по делу отравления эксразведчика Сергея Скрипаля и его дочери провластные СМИ RT и Sputnik обнародовали 138 противоречивых тезисов в 735 публикациях.
Так же Россия действовала для дезинформации о крушении самолета MH17 на востоке Украины и российского вторжения в Грузию в 2008 году, стремясь манипулировать правдой в пользу Кремля.
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