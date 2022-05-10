Обратно в 90-е. Экономику России ожидает самое большое падение за последние 30 лет, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам людей, знакомых с оценками, обсуждаемыми в правительстве России, валовой внутренний продукт в РФ в этом году сократится на 12%, что больше, чем ожидаемое Министерством экономики падение на 8%. Серьезность ситуации лишь подчеркивает то, что правительство в Москве не обнародовало публичный прогноз после вторжения в Украину.

Цифра Министерства финансов свидетельствует, что сейчас Россия оказалась на одном уровне с потрясениями, наблюдавшимися в начале 1990-х годов, когда экономика советской эпохи переходила к капитализму со спадом, которого не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

"Основные причины этого – нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа, а также большой уход иностранных компаний", – сказала Наталья Лаврова, главный экономист финансовой группы BCS в Москве. "Эти негативные последствия, вероятно, будут только нарастать, и много негатива перенесется на 2023 год".

Без учета этих факторов и только на основе текущих санкций, она прогнозирует сокращение на 10,8% в 2022 году и примерно на 5% в 2023 году.

29 апреля Банк России заявил, что ожидает сокращение в этом году на 8-10%. Международный валютный фонд прогнозировал 8,5%, тогда как опрос экономистов Bloomberg выявил среднее снижение на 10,3%.

Если прогноз Минфина окажется точным, это уничтожит около десятилетия экономического роста, считает человек, знакомый с прогнозами.

Следует отметить, что очень высокой остается неопределенность в перспективах экономики России, поскольку война продолжается, а США и их союзники обсуждают дальнейшие санкции, в том числе в отношении ключевых экспортных товаров, таких как нефть.

Также издание отмечает, что пресс-службы Минфина и Минэкономики РФ на запросы о комментариях не ответили.

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