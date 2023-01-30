Обратно в 90-е. 18:00 Конец спецоперации

ВСУ развенчали мифы о "непобедимости России" и ее "второй армии мира". Антипутинская коалиция душит Москву.

Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Это авторская программа Анны-Евы Мельник. В которой журналистка рассказывает о падении "русского мера" и реальной жизни "освободителей".