Обратно в 90-е. 18:00 Конец спецоперации
Пропагандисты обрабатывают население московских болот, готовят к жизни в 90-х. Вагнеровцев не воины: наемников хоронят без почестей. Еще одной стороной "конфликта" РФ назвала Германию
ВСУ развенчали мифы о "непобедимости России" и ее "второй армии мира". Антипутинская коалиция душит Москву.
Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Это авторская программа Анны-Евы Мельник. В которой журналистка рассказывает о падении "русского мера" и реальной жизни "освободителей".
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