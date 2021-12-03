"Обратная сторона медали": у Зеленского объяснили, почему тысячу за вакцинацию не будут выдавать "живыми" деньгами

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает телеканал "Дом" .



"Вот оппозиция говорит - дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратиться на импорт", - сказал Олег Устенко.



Советник президента пояснил, что программа "поддержка" определяет пострадавшие от пандемии отрасли, на которые можно потратить средства за вакцинацию от коронавируса, а проконтролировать, как граждане используют "живые" деньги, невозможно.



"Одна из целей программы - поддержка тех, кто больше всего страдает. А наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг. Вот некоторые направления сектора услуг и получат эту поддержку. Другие сектора экономики страдают тоже, но страдают меньше по сравнению с этими. Поэтому было принято вот такое решение", - сказал Устенко.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.

30 ноября в Минэкономики рассказали, что деньги будут начисляться через приложение "Дия". Для получения выплаты необходимо выбрать в приложении услугу "поддержка", пройти проверку на соответствие определенным критериям и открыть в онлайн банке виртуальный счет, на который поступит выплата.

Премьер-министр Денис Шмигаль 2 декабря заявил, что правительство планирует увеличить общую сумму выплат за полную вакцинацию от коронавируса, этот вопрос должен рассмотреть Верховная Рада в ближайшее время.

2 декабря Верховная Рада приняла законопроект о выплате гражданам тысячи гривен за вакцинацию, которые можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы. билеты в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, а также – на книги.