Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество "Обратная сторона медали": у Зеленского объяснили, почему тысячу за вакцинацию не будут выдавать "живыми" деньгами

"Обратная сторона медали": у Зеленского объяснили, почему тысячу за вакцинацию не будут выдавать "живыми" деньгами

3 декабря, 2021 пятница
10:53
Общество

Украинцы не будут получать выплату за вакцинацию "живыми" деньгами, поскольку власти считают, что это может стать фактором роста инфляции или вывода средств из экономики

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает телеканал "Дом" .

"Вот оппозиция говорит - дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратиться на импорт", - сказал Олег Устенко.

Советник президента пояснил, что программа "поддержка" определяет пострадавшие от пандемии отрасли, на которые можно потратить средства за вакцинацию от коронавируса, а проконтролировать, как граждане используют "живые" деньги, невозможно.

"Одна из целей программы - поддержка тех, кто больше всего страдает. А наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг. Вот некоторые направления сектора услуг и получат эту поддержку. Другие сектора экономики страдают тоже, но страдают меньше по сравнению с этими. Поэтому было принято вот такое решение", - сказал Устенко.

  • Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.
  • 30 ноября в Минэкономики рассказали, что деньги будут начисляться через приложение "Дия". Для получения выплаты необходимо выбрать в приложении услугу "поддержка", пройти проверку на соответствие определенным критериям и открыть в онлайн банке виртуальный счет, на который поступит выплата.
  • Премьер-министр Денис Шмигаль 2 декабря заявил, что правительство планирует увеличить общую сумму выплат за полную вакцинацию от коронавируса, этот вопрос должен рассмотреть Верховная Рада в ближайшее время.
  • 2 декабря Верховная Рада приняла законопроект о выплате гражданам тысячи гривен за вакцинацию, которые можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы. билеты в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, а также – на книги.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
инфляция
Олег Устенко
Коронавирус
Дія
Читайте также:
1 декабря, 2021 среда
В "Динамо" определились с трансферными планами на зиму: кого хотят купить киевляне
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
2 декабря, 2021 четверг
Лопес нашел "настоящего" виновника поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира
Путін
30 ноября, 2021 вторник
Путин высказался по поводу возможности вторжения в Украину и назвал "красные линии", нарушение которых считает угрозой для РФ
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.19
    Покупка 27.19
    Продажа 27.42
  • EUR
    Покупка 30.65
    Продажа 31.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
3 декабря
15:00
украинцы
Население Украины сократится до 22 млн до конца века, - НАН
14:47
Я узнаю, кто это снял, - футболист Селезнев отреагировал на скандальное видео, где он обматерил одноклубника после матча с "Динамо"
14:34
Рождественская чудоночь: КГГА назвала тематику праздничной локации на Софийской площади
14:29
вакцина
В Украине 86,8% педагогов прошли полный курс вакцинации от коронавируса
14:23
Промоутер нашел следующего соперника для Фьюри, который стремится сразиться с Усиком
14:10
Pfizer
Украина увеличила возможности для хранения вакцины Pfizer: препарата хватит на 2021-2022 годы
13:48
Усман Дембеле
"Барселона" решила избавиться от скандального футболиста за 125 млн евро
13:46
лавина
Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
13:43
Выдающиеся заслуги перед Украиной или контрактная служба в ВСУ: появился текст законпроекта о двойном гражданстве
13:23
В Винницкой области перевернулась автоцистерна с аммиаком
13:15
Алексей Резников
Резников заявил о планах увеличить зарплату военных на 30% и поддержал сокращение срочной службы
13:01
С*ка, я ему сейчас п**ды дам в раздевалке: В сети появилось видео, как экс-футболист сборной Украины Селезнев ругается на одноклубника
12:46
Моя мотивация – стать абсолютным чемпионом мира, – Ломаченко впервые заговорил после поражения Лопеса от Камбососа в бою за пояса украинца
12:41
PR
theLotter
Powerball США разыграет 278 миллионов долларов в субботу. Узнайте, как принять участие из Украины
12:34
СБУ разоблачила схему по подделке водительских удостоверений и техпаспортов на украденные авто
12:27
Россия перебросила на Донбасс
"Включая худшие сценарии": Резников назвал возможные сроки готовности РФ к эскалации агрессии против Украины
12:18
Киевский метрополитен предупредил о возможном ограничении движения поездов 3 декабря
12:13
Байден Путин
Беседа Байдена и Путина может состояться 7 декабря, планируется обсудить тему Украины, - СМИ
11:40
В Крыму морпехи оккупантов отработали защиту колонн техники на марше, на очереди - огневая подготовка и управление
11:25
Оправдывали войну РФ против Украины и распространяли антивакцинаторские настроения: в Черновцах разоблачили ботоферму
10:57
Пентагон
"На карту поставлены нацбезопасность США и стран НАТО": Пентагон "серьезно обеспокоен" военной активностью РФ вблизи Украины
10:41
Роман Кашпур
Рекорд Украины ко Дню волонтера и Дню ВСУ: ветеран войны с РФ, потерявший ногу в ООС, протащил 16-тонный самолет
10:34
деоккупация Крыма
Исландия в ОБСЕ призвала РФ вернуть Украине Крым
09:47
Давид Арахамия
Украинцы смогут получать до $20 тыс., - Арахамия об идее "экономического паспорта"
09:30
Ирина Венедиктова
Венедиктова анонсировала активизацию более 200 дел по активам "владельца телеканалов и предприятий в сфере энергетики"
09:06
COVID-19
В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 13 777 новых случаев COVID-19, умерли 509 человек
08:35
В Украине 3 декабря ожидаются дожди, снег и потепление
08:24
Папа Римский назначил архиепископа УГКЦ в Дикастерию по делам коммуникации
08:00
"Львов" - "Шахтер"
УПЛ: расписание матчей и трансляций 17-го тура чемпионата Украины по футболу
08:00
гривня
Гривна продолжила терять стоимость по отношению к доллару
07:31
Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки оккупанты 6 раз нарушили режим тишины, ранен бойец ООС
07:00
Пингвины, олени и женское рабство – 5 новогодних книг с двумя иксами
2021, четверг
2 декабря
23:33
УПЛ: как выглядит таблица перед стартом 17-го тура чемпионата Украины по футболу
23:00
штамм коронавируса
В Исландии зафиксировали первый случай штамма коронавируса "Омикрон"
22:53
Операция "Полесье": силовики учились реагировать на попытки массового прорыва границы на Черниговщине
22:44
Вакцина
В Китае объявили о начале разработки COVID-вакцины против штамма "Омикрон"
22:39
На строительстве в Киеве монтажник сорвался в лифтовую шахту
22:16
шахта
В Кривом Роге на шахте произошел обвал горной породы, есть погибший
22:16
Эксклюзив
Инна Совсун
На анонсированные Зеленским во время выступления в Раде программы не предусмотрены средства в проекте госбюджета-2022, - нардепка Совсун
21:51
Инициативу по наблюдению за украинско-российской границей поддержали 36 стран-участниц ОБСЕ, - Кулеба
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV